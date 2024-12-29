Lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklar ve yetişkin hastalar için unutulmaz anlar yaşatan LÖSEV, yılbaşı etkinliklerinde çocukların önceden belirlenen dileklerini yerine getirirken, onlara da sürpriz hediyeler verdi.Gamze NAR - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Türkiye’nin dört bir yanında düzenlediği yeni yıl etkinlikleriyle lösemili çocuklar ve ailelerine moral ve destek sağlamayı sürdürüyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Montania Hotel’de düzenlenn yılbaşı etkinliğiyle lösemili çocuklar ve ailelerini bir araya getiren LÖSEV, gönüllülerin masal kahramanlarına dönüştüğü etkinlikte çocuklar için jonglör ve animasyon gösterileri düzenlendi. Eğlenceli anların ardından müzik eşliğinde pasta kesildi.

Etkinlik boyunca çocuklar doyasıya eğlenirken, yeni yıla umut ve neşeyle girdiler.

Etkinliğe katılan 7 yaşındaki Miray ve ailesi de bu özel anların bir parçası oldu.

Miray’ın tedavi sürecindeki zorlukları paylaşan babası Oğuzhan Yıldız, “LÖSEV’in çocuklarımız için düzenlediği etkinlikten dolayı çok mutluyuz. Geçirdiğimiz zorlu süreçte LÖSEV bize olan desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Her gün aradılar, her ay ziyaret ettiler. Tekrar teşekkür ederek herkesin yeni yılını kutluyorum. Ve yeni yılda LÖSANTE Hastanemizin tam kapasite ruhsatı konusunda yaşadığımız sorunların son bulmasını diliyoruz. Çocuklarımızın hepsinin tedavi edilebilmesi için daha sağlıklı, daha iyi şartlarda tedavi alabilmeleri için bunun gerçekten gerekli olduğunu düşünüyoruz" dedi.