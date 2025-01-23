ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde başlaya yeni orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle 9 bin 400 dönümden fazla alana yayılırken, 31 binden fazla kişi için tahliye emri verildi.

ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde 7 Ocak’ta başlayan orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alınırken, kuzeyde yeni bir yangın daha başladı. Los Angeles’a bağlı Hughes’taki şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızla yayılan orman yangını 9 bin 400 dönümden fazla alana yayılırken, 31 binden fazla kişi için zorunlu tahliye emri verildi.

Los Angeles County Şerifi Robert Luna, 23 bin kişiye ise tahliye uyarısı yapıldığını bildirdi. Los Angeles’ın kuzeyindeki San Gabriel Dağları’ndaki 700 bin dönümlük park ziyaretçilere kapatıldı. Los Angeles Bölgesi İtfaiye Şefi Anthony Marrone, Hughes yangınında 4 binden fazla itfaiyecinin çalıştığını açıkladı.

Eaton yangını yüzde 91, Palisades yangını yüzde 68 oranında kontrol altına alındı

Los Angeles’ın doğusunda 14 bin 21 hektarlık alanı kül eden Eaton yangını yüzde 91 oranında, batıdaki 23 bin 448 hektarlık alanı kül eden Palisades yangını ise yüzde 68 oranında kontrol altına alındı.

Cal Fire, 7 Ocak’ta çıkan iki yangından bu yana neredeyse Washington D.C. büyüklüğünde bir alanın yandığını, 28 kişinin öldüğünü ve yaklaşık 16 bin yapının hasar gördüğünü ya da yıkıldığını bildirmişti. Los Angeles’taki yangınlarda 180 bin kişi tahliye emri verilmiş, 250 milyar dolardan fazla hasar ve ekonomik kayıp öngörüldüğü açıklanmıştı.