Denizli’nin Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesi’nde eğitim faaliyetlerini sürdüren Yatağan Anadolu İmam Hatip Lisesi, öğrencilerinin ve öğretmenlerinin ortak emeğiyle hazırladığı "Sancak" adlı okul dergisiyle önemli bir kültürel çalışmaya imza attı.

Yatağan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerin emeği ile çıkan Sancak dergisi, vatandaşların yoğun ilgisine neden oldu. Okulun yıl boyunca gerçekleştirdiği sosyal, kültürel ve akademik etkinliklerin yer aldığı dergide, aynı zamanda Yatağan Mahallesi’nin tarihi ve kültürel değerlerine de geniş yer verildi. Öğrencilerin kaleme aldığı yazılar ve çektikleri fotoğraflarla zenginleşen "Sancak", hem bir okul hafızası hem de yerel kültürün yansıtıldığı özel bir yayın olarak dikkat çekiyor. Yayının, önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir bir okul geleneği haline gelmesi hedefleniyor.

Okul Müdürü Mustafa Özarslan, derginin yayınlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Sancak dergisi, öğrencilerimizin emeğiyle ve öğretmenlerimizin rehberliğiyle ortaya çıkan çok değerli bir çalışmadır. Bu dergi sayesinde sadece okul faaliyetlerimizi duyurmakla kalmadık; aynı zamanda Yatağan Mahallemizin tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini de kayıt altına almış olduk. Gençlerimizin kaleminden çıkan bu içerikler, onların kültürel duyarlılıklarını artırmakla birlikte, gelecek nesillere de bir miras bırakacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Öğrenci ve öğretmenlerin ortak çabasının ürünü olan dergiyi çok beğendiğini ifade eden Hasan Demir ise "Biz Yatağan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin dergi yayınlayacağını daha önce duymuştuk. Bir süre sonra yayınlanınca dergi elimize geçtiğinde gerçekten oldukça beğendik. Dergide Yatağan Mahallemizin tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini gördük. Diğer yandan dergide okulun faaliyetleri de yer aldı. Biz emeği geçen herkesi yürekten kutluyoruz. Sancak dergisini gerçekten çok beğendik. Derginin adına da içerisinde yer alan konulara da hayran kaldık" ifadelerini kullandı.