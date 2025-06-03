Afyonkarahisar’da lise öğrencilerinin açtığı resim sergisi vatandaşlardan tarafından büyük ilgi gördü.

Afyonkarahisar Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından resim sergisi açıldı. Zafer Meydanı’ndan açılan yıl sonu sergisi vatandaşlardan tarafından yoğun ilgi gördü. Lise öğrencilerinin yıl içerisinde yaptıkları çalışmalar arasından seçilen en güzel resimlerden oluşan sergi görücüye çıkarken, sergiye özellikle sanat meraklılarının ilgisinin yoğun olduğu gözlendi. Büyük bir kısmı yağlı boya resimlerden oluşan serginin yarında açık olacağı belirtildi.