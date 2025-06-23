Kocaeli Büyükşehir’in MARİFEST’25 festivali kapsamında düzenlenen “Marifetli Ellerle Yemek Yarışması”nda dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hafta sonu Kocaeli Kongre Merkezi’nde büyük coşku ve katılımla gerçekleştirdiği MARİFEST’25 etkinlikleri kapsamında birbirinden özel lezzetler yarıştı. “Marifetli Ellerle Yemek Yarışması”nda ana yemek ve tatlı kategorisinde ödüller sahiplerini buldu.

HÜNERLER SERGİLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) tarafından düzenlenen MARİFEST’25 etkinlikleri kapsamında “Marifetli Ellerle Yemek Yarışması” birbirinden lezzetli tariflerin yarıştığı heyecan dolu anlara sahne oldu. Cuma günü festivalin açılışı ile birlikte başlayan ve Pazar günü akşamına kadar devam eden yemek yarışmasına KO-MEK’in farklı ilçelerden gelen toplam 60 kursiyer katıldı. Yarışmacılar, hem ana yemek hem de tatlı kategorilerinde hünerlerini sergiledi.

10 FİNALİST BELİRLENDİ

Yarışmanın ilk iki gününde ön elemeler yapıldı. Alanında uzman eğitmenler ve şeflerden oluşan jüri tarafından değerlendirilen tarifler arasında; tat, sunum, özgünlük ve hijyen gibi kriterler esas alındı. Bu değerlendirmeler sonucunda ‘tatlı’ ve ‘ana yemek’ kategorisinde toplam 10 kursiyer finale kalmaya hak kazandı.

LEZZETLER YARIŞTI

Final gününde yarışmacılar tüm hünerlerini bir kez daha sergiledi. Tatlı kategorisinde geleneksel bir lezzet olan “Un Helvası” yarışmacılar tarafından hazırlanırken. Ana yemek kategorisinde ise damaklarda iz bırakan “Özbek Pilavı” ile yarışmacılar lezzetlerini yarıştırdı.

ALANINDA UZMAN JÜRİ

Yarışmada sunuculuğu ünlü isim Nur Onur üstlenirken, jüri üyeliğinde ise ünlü Şef Naif Bağı, Dr. Esat Özata, Batuhan Demir ve Aydın Demir yer aldı. Yarışmada ayrıca yiyecek-içecek hizmetleri branşında uzman KO-MEK eğitmenleri hazır bulundu. Yarışmanın finaline Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işleri Dairesi Başkanı Murat Yavuz ve Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan katılarak dereceye girenlere ödüllerini takdim ettiler. Yarışmacıların yanında bulunan eğitmenler, teknik destek sağlayarak sürecin eğitim yönünü de güçlendirdi.

HEM YARIŞMA HEM EĞİTİM

MARİFEST’25 kapsamında düzenlenen bu etkinlik, yalnızca bir yarışma değil aynı zamanda KO-MEK kursiyerlerinin öğrendiklerini uygulayarak gösterme fırsatı bulduğu, bilgi ve becerilerini pekiştirdiği bir platform oldu. Katılımcılar, kendi kültürlerini yansıtan lezzetleri paylaşmanın gururunu yaşarken, izleyiciler de geleneksel yemek kültürümüzü yakından tanıma fırsatı buldu.

KO-MEK KURSİYERLERİN YANINDA

Marifetli Ellerle Yemek Yarışması, hem lezzetin hem de emeğin buluştuğu bir şölen havasında tamamlandı. Yarışma, KO-MEK’in kursiyerlerine verdiği önemin, onları mesleki ve kişisel gelişim açısından nasıl desteklediğinin de bir göstergesi oldu.