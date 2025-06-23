Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda Tunus’ta çeşitli akademik temaslarda bulunarak iş birliği protokollerine imza attı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda Tunus’ta bir dizi akademik temas ve iş birliği protokolüne imza attı. MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli başkanlığındaki üniversite heyeti, Tunus’un önde gelen yükseköğretim kurumlarıyla akademik iş birliğini güçlendirmek amacıyla önemli temaslarda bulundu.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Bentli’ye ziyaretlerde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, Genel Sekreter Abuzer Gelse eşlik etti. Heyete ayrıca Tunus Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Emin Sosyal, TİKA Tunus Koordinatörü Enes Hancıoğlu ve Maarif Vakfı Tunus Koordinatörü İbrahim Sert eşlik ederek iki ülke arasındaki eğitim diplomasisine katkı sundu.

Monastır Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalandı

Ziyaretin ilk durağı, Tunus’un yükseköğretim kurumlarından biri olan Monastır Üniversitesi oldu. MTÜ heyeti, Monastır Üniversitesi Rektörü Prof. Kamel Charrada, Rektör Yardımcıları Prof. Leila Hmida ve Prof. Sami Youssef ile Genel Sekreter Hatem M’sekni ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede, iki üniversite arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak araştırma projeleri ve kültürel iş birliklerinin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Kartaca Üniversitesi ile Erasmus+ ve akademik görüşmeler

Heyet, ayrıca Kartaca Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Enstitüsü yöneticileriyle de bir araya geldi. Enstitü Müdürü Prof. Hichem Messaoudi ve Koordinatör Tarek Bouattour ile yapılan görüşmelerde, Erasmus+ programı çerçevesinde öğrenci ve personel hareketliliği, dil eğitimi iş birlikleri ve genel akademik koordinasyon üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Büyükelçi Demircan’a ziyaret

Ziyaret programı kapsamında MTÜ heyeti, Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan’ı da makamında ziyaret etti. Görüşmede Türkiye ve Tunus arasındaki eğitim ilişkileri, Türk üniversitelerinin Afrika açılımı ve MTÜ’nün bölgesel etkisi üzerine değerlendirmeler yapıldı.