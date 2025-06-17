LC Waikiki, karne heyecanı yaşayan çocuklar için hediye seçeneklerini duyurdu.

LC Waikiki, karne gününde çocukların sevincine ortak olmak isteyenler için hediye seçenekleri sundu. Erkek çocuk koleksiyonunda futbol tutkusu, oyun dünyasının vazgeçilmezleri ve sevilen karakterler bir araya geliyor. Marvel, Hot Wheels, Batman ve Minecraft gibi çocukların favorisi lisanslı ürünler, tişörtlerden şortlara uzanan parçalarla müşterilerini bekliyor. Taraftar temalı tasarımlar ve PlayStation detaylarıyla öne çıkan koleksiyon, karne sevincini çocukların ilgi alanlarıyla buluşturuyor. Kız çocuk koleksiyonu ise masal dünyasından ilham alan tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Barbie, Hello Kitty ve Frozen gibi çocuklar tarafından sevilen karakterlerin lisanslı ürünleri, tişörtler ve elbiselere uzanan parçalar hediye seçenekleri arasında yer alıyor. Rengarenk elbiseler, sandaletler, çantalar ve aksesuarlar da dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.