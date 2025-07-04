Isparta’nın lavanta kokulu köyü olarak bilinen Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyü, yeni sezona sakin başladı. Önceki yıllarda yüz binlerce misafiri ağırlayan lavanta bahçelerine bu yıl ilgi az.

Isparta’da ‘lavanta kokulu köy’ olarak Türkiye’ye nam salan Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde lavanta tarlaları mora büründü. Mor şölen ziyaretçilerine adeta açık hava fotoğraf stüdyosu imkanı sunuyor. Lavanta tarlalarını ziyaret eden misafirler, hatıra fotoğrafı çektirerek unutulmaz anlar yaşıyor. Kuyucak köyü halkı da lavantada ürettikleri cilt bakım ürünlerinden hediyelik eşyalara kadar birçok ürünün satışını yapıyor.

Önceki yıllarda 1 milyona yakın ziyaretçi sayısına ulaşan Kuyucak köyünde bu yıl sezon 20 Haziran itibariyle başladı. Temmuz ayının sonuna kadar sürmesi beklenen mor şölen sezonu bu yıl oldukça sakin geçiyor. Hafta sonlarının hafta içine göre daha yoğun olduğu belirtilirken, önceki yıllarda yapılan lavanta festivalinin bu yıl düzenlenmeyeceği öğrenildi.

Kuyucak’ta lavanta ürünleri için oluşturulan satış alanında da bu yıl sessizlik yaşanıyor. Birçok satış alanının sezon açılmasına rağmen kapalı olduğu görüldü.

Kuyucak’ta lavanta ürünleri satan Gülsüm Acar, lavanta turizm sezonunun bu yıl ölü geçtiğini belirterek, "Önceki yıllarda kalabalık oluyordu" dedi.

Lavanta bahçelerini görmek için ailesiyle birlikte İstanbul’dan geldiğini ifade eden Ahmet Arıkan, "Lavanta çiçeklerinin açtığını öğrenince geldik. Bahçelerin güzelliğini sosyal medyadan gördük. Eşim de merak ediyordu, ailecek geldik. Sezon boş. Kuyucak köyünün girişinden itibaren tarlalar var ancak her taraf boştu. Biz de şaşırdık aslında yoğunluk bekliyorduk" dedi.

Kuyucak’a lavanta bahçelerini görmek için gelen Bülent Güzeller ise, "İstanbul’dan geldik, akrabamıza misafir olduk, onun aracılığıyla buraya geldik. Yer çok güzel. İstanbul ile kıyasladığımızda temiz havası var buranın. İnsan burada nefes aldığını hissediyor" diye konuştu.

Emirhan Güzeller, lavanta bahçelerinin güzel bir ortama sahip olduğunu ifade ederek, Kuyucak’ı çok beğendiğini söyledi.

Sümeyra Uluocak da Isparta’ya ilk kez geldiğini, lavanta bahçelerinin çok fotojenik olduğunu ve beğendiğini dile getirdi.