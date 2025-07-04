Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen UNİDES projeleri büyük bir başarıyla tamamlandı. Bu projeler sayesinde katılımcı öğrenciler, akademisyenler ve gönüllüler, düzenledikleri çeşitli etkinliklerle hem farkındalık oluşturdu hem de sosyal sorumluluk bilincini pekiştirdi.

Paramedik ve İlkyardım Akademisi Topluluğu, iki önemli projeye imza attı. İlk olarak, "İlkyardım 101 Öğren, Uygula, Kazan" projesi kapsamında Gediz Belediyesi önünde kurulan bilgilendirme standında halka temel ilk yardım uygulamaları hem teorik hem de pratik olarak anlatıldı. Etkinlik, eğlenceli bir bilgi yarışmasıyla son bularak katılımcılardan tam not aldı.

Aynı topluluk, "İlk Yardım Eğitmeni Oluyorum" projesiyle de dikkat çekti. Bir akademisyen ve beş öğrencinin Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde katıldığı beş günlük yoğun eğitim programı başarıyla tamamlandı. Katılımcılar, üç aşamalı sınavı geçerek İlk Yardım Eğitmeni sertifikası almaya hak kazandı. Bu sayede Gediz’e yeni ilk yardım eğitmenleri kazandırılmış oldu.

Çocuk Bahçesi Topluluğu ise, Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim elemanlarının koordinatörlüğünde "Keşfet, Oyna, Öğren: Sürdürülebilir Çocuk Şenliği" projesini hayata geçirdi. Bu şenlikte miniklerin yüzünü güldüren birçok eğlenceli ve öğretici etkinlik gerçekleştirildi. Projede görev alan katılımcılar, birlikte üretmenin, paylaşmanın ve çocuklara dokunmanın mutluluğunu doyasıya yaşadı.

Rotasyon Topluluğu tarafından yürütülen "Sporla Sosyal Uyum" projesi kapsamında ise ilkokul çağındaki çocuklarla bir araya gelindi. Düzenlenen eğlenceli grup oyunları ve spor aktiviteleri sayesinde çocuklar hem sporla tanıştı hem de sağlıklı yaşam hakkında bilgi edindi. Bu proje, çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sağlarken, aynı zamanda sosyal becerilerini de pekiştirmelerine yardımcı oldu.

MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Güner, projelerde emeği geçen tüm öğrencilere, akademisyenlere ve destek veren kurumlara teşekkür ederek ilgilileri tebrik etti. Gediz’de başarıyla tamamlanan bu UNİDES projeleri, gençlerin toplumda aktif rol almalarını teşvik ederken, farklı alanlarda yetkinlik kazanmalarına da imkan sağladı.