Sakarya’nın Karasu ilçesinde lastiği patlayan motosiklet, kontrolden çıkarak bir kadına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İncilli Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motokurye U.Ç. kontrolündeki motosikletin lastiği patladı. Kontrolden çıkarak savrulan motosiklet H.K. isimli kadına çarptı. Çarpışmanın etkisi ile sürücü U.Ç. ile H.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.