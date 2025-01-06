Aydın’ın Buharkent ilçesinde lastiği patlayan araç yol kenarına devrildi.

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Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın İncirliova ilçesindeki Acarlar Sebze Hali’nden yüklenen ürünleri taşıyan 20 AES 217 plakalı kamyonet, Buharkent Ortakçı Mahallesi Meryemoğlu mevkii Aydın-Denizli karayolu üzerinde lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisindekiler kazayı hafif şekilde atlatırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: iha