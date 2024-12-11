Balıkesir’in Erdek ilçesinde, genç nesillere tarih bilinci aşılamak ve bölgenin kültürel mirasını korumak amacıyla hayata geçirilen “Geleceğe Miras KYZİKOS” projesinin ilk etkinliği tamamlandı. Erdek Kaymakamlığı, Erdek Ticaret Odası, Erdek Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kyzikos Kazı Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen proje, Cumhurbaşkanlığı’nın “Geleceğe Miras” programı kapsamında desteklenerek kazı çalışmalarına hız kazandırdı.

Proje kapsamında, bölgede eğitim gören öğrenciler Kyzikos Antik Kenti’ne götürülerek kazı alanında incelemelerde bulundu. Öğrenciler, demo kazı etkinliklerine katılarak arkeoloji ve tarihe olan ilgilerini artırma fırsatı buldu. Etkinliğe, Erdek Kaymakamı Hasan Göç de katıldı. Kaymakam Göç, alanda devam eden çalışmalar hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu.

“Kyzikos, Dünya Çapında Bir Değer”

Kazı çalışmalarını sürdüren Kazı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Tarcanlıoğlu, Kyzikos Antik Kenti’nin benzersiz bir kültürel mirasa sahip olduğunu belirtti. Tarcanlıoğlu, özellikle Hadrian Tapınağı ve antik tiyatro gibi yapılarda devam eden kazıların, dünyanın dikkatini çekecek nitelikte olduğunu vurguladı. Ayrıca, son dönemde kamuoyu desteğiyle kazı çalışmalarına büyük bir ivme kazandırıldığını ifade etti.

“Erdek ve Bölgenin Ekonomisine Büyük Katkı Sağlayacak”

Erdek Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Uz, Kyzikos Antik Kenti’nin sadece Erdek’in değil, tüm bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınması açısından büyük bir potansiyel taşıdığına dikkat çekti. Başkan Uz, kazı çalışmalarını yönetim olarak öncelikli bir gündem maddesi olarak ele aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Kyzikos Antik Kenti’nin, bölgeye kültürel ve ticari anlamda büyük bir katma değer sağlayacağına inanıyoruz. Çalışmaların daha da hızlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Kyzikos’un hak ettiği değeri görmesiyle Erdek’i uluslararası bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz.”

Kazılarda Hedef: Zengin Mirası Gün Yüzüne Çıkarmak

Projeyle, Kyzikos Antik Kenti’nin tarih ve kültür bilinciyle geniş kitlelere tanıtılması hedefleniyor. Bölgedeki kazı çalışmaları, öğrenciler ve yerel halkın katılımıyla desteklenirken, antik kentin dünya çapında bilinirlik kazanması için çeşitli projeler hayata geçirilmeye devam ediyor.