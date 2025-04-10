Karadeniz’in en kuzey noktası olan İnceburun Feneri ve binlerce yıllık geçmişe sahip Terelek Kaya Mezarları, Sinop’un tarihi ve doğal zenginlikleri arasında öne çıkıyor.

1863 yılında inşa edilen ve tam 164 yıldır denizciler için yol gösteren İnceburun Feneri, Türkiye’nin en kuzey noktasında, Karadeniz’in hırçın dalgalarına karşı "Kuzeyin Muhafızı" gibi dimdik ayakta duruyor. İnceburun’da yer alan bu tarihi fener, ilk yıllarında gazyağı ile çalışırken, günümüzde elektrikle denizcilere ışık saçmaya devam ediyor. Sinop’un simgelerinden biri haline gelen yapı, doğa ve deniz manzarasıyla da ziyaretçilerini cezbediyor.

Tarihi milattan önce 4. yüzyıla kadar uzanan Terelek Kaya Mezarları ise kentin bir diğer kültürel hazinesi. Kayalara oyulmuş çok odalı yapısıyla dikkat çeken bu antik mezarlar, dönemin inanç yapısı ve yaşam tarzına ışık tutuyor. Bölge, hem tarih meraklıları hem de doğaseverler için büyüleyici bir atmosfer sunuyor.

Tarihi ve doğal dokusuyla ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkaran bu iki önemli miras, Sinop’a gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.