Doğu Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı Giresun ve Ordu’da fındık üreticilerini endişelendirdi. Meyve oluşumuna başlayan fındık dallarının kar altında kalması, zirai don riskini gündeme getirdi.

Doğu Karadeniz’de dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı, Giresun ve Ordu illerinin orta ve yüksek kesimlerinde bahçeleri beyaza bürüdü. Fındık üretimi yapılan bölgelerde meyve oluşumuna başlayan dalların karla kaplanması, üreticilerde zirai don endişesine neden oldu.

Üreticiler, nisan ayında yağan karın her zaman risk taşıdığını belirterek, ürün kaybı yaşanmasından endişe duyduklarını ifade etti.

Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, esas tehlikenin karın erimesi sonrası ortaya çıkabileceğini söyledi. Şahin, "Fındık kar altındayken bir risk taşımıyor. Ancak kar erimeye başladıktan sonra, hava sıcaklıklarının düşmesiyle asıl tehlike başlıyor. Dün gece özellikle 250 ila 750 rakım arasında, yani orta ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı yaşandı. Kar, dalların üzerini örttüğü için ısıyı koruyor fakat erime sonrası sıcaklık eksi derecelere düşerse, döllenme aşamasındaki fındıkta zirai don oluşabilir" dedi.

Şahin, don olup olmadığının şu an için net olarak söylenemeyeceğini, karların erimesi ve geceleri don oluşması durumunda ciddi zarar yaşanabileceğini sözlerine ekledi.