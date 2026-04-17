Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kuzey yarımkürenin hasat edilen ilk kirazı pazara getirilirken, yapılan açık arttırmayla kilogramı 6 bin TL'den satışı yapıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde erkenci kiraz cinsleri kuzey yarımkürede yetişen ilk kiraz olma özelliğiyle gerek yurt içi gerekse de yurtdışı pazarda önemli bir yere sahip. Nisan ayının sonlarına doğru gelirken, çiftçiler de hasat edilen ilk kirazı pazara yetiştirmek için tatlı bir telaşa girdi. Bu yıl pazara kirazı ilk getiren kiraz üreticisi Yusuf Bakan, düzenlenen açık arttırmayla hasat ettiği kirazı kilogramı 6 bin TL'den kiraz tüccarı Mesut Altıok'a sattı.

Düzenlenen açık arttırmada konuşan Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mümin Yılmaz, '2026 yılının kuzey yarımkürenin ilk kirazı Sancaklı İğdecik, Sancaklı Bozköy, Sancaklı Uzunçınar, Karaoğlan mahallelerimizde üretilmektedir. Çiftçilerimizin emeklerine sağlık' dedi.

Rekoltenin bu yıl yüksek beklendiğini belirten Manisa Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Serdar Mersinli, 'Kuzey yarımkürenin ilk kiraz hasadını gerçekleştirmiş oluyoruz. İlçemiz ve ülkemiz adına bereketli bir yıl olmasını diliyoruz. Sezonumuz iyi gidiyor. Rekolteyi yüksek bekliyoruz. Geçen sene don felaketi dolayısıyla yaşadığımız olumsuzlukları bu yıl beklemiyoruz' diye konuştu.

Pazarda açık arttırmayla kilogramı 6 bin TL'den yaklaşık 5 kilogram kiraz alan kiraz tüccarı Mesut Altıok, 'Geçen sene don felaketinden dolayı üreticilerimiz mağdur olmuştu. Bu yıl rekoltenin yüksek olduğundan dolayı kazancın iyi olacağını düşünüyoruz. 6 bin TL'ye satın aldım ama önemli değil. Çiftçilerimiz mutlu olsun. Kirazı çıkartmak kolay değil' ifadelerini kullandı.

Yapılan satışın sembolik olduğunu ancak ilerleyen süreçlerde kiraz fiyatlarının düşeceğini söyleyen kiraz üreticisi Yusuf Bakan, 'Doğal ortamlarda kirazımızı yetiştirdik. Güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. 6 bin TL'lik fiyat beni mutlu etti ama şu an sembolik bir satış. Mayıs ayına geldiğimizde 250 TL civarında satışı yapacağımızı düşünüyorum. Biz 250 TL'ye tüccara vereceğiz. Tüccarlarımızın artan maliyetleri dolayısıyla pazarda muhtemelen 500 TL'leri bulacaktır' dedi.