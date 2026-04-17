'Beşinci Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'nın tanıtım programında konuşan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, 'Bu yılki etkinliğimizin temasını bu dönüşümü yansıtacak şekilde belirledik; 'Braind Conference'. Sloganımız ise çok net, 'Marka Yapan Zekâlar, Yapay Zekâ ile Buluşuyor'' dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'nın tanıtımı amacıyla CerModern Flow Dijital Salon'da düzenlenen basın toplantısında konuştu. Ankara Ticaret Odası olarak 170 bini aşkın üyenin üretim gücünü, ticari kapasitesini ve rekabet yeteneğini artırmak için çalıştıklarını anlatan Baran, ticareti, teknolojiyi ve markalaşmayı aynı eksende buluşturan projelere öncülük ettiklerini söyledi.

Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'nın bu vizyonun en güçlü yansımalarından biri olduğunu ifade eden Baran, organizasyonun ilk kez 2015 yılında başlatıldığını hatırlattı. Farklı temalarla düzenlenen etkinliğin yıllar içinde gelişerek on binlerce katılımcıya ulaştığını belirten Baran, 'Bugün bu organizasyon Ankara'nın marka yolculuğunun önemli bir parçası haline geldi. Şimdi bu birikimi daha ileri taşıyoruz. Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'nın beşincisini, 24-25 Nisan 2026 tarihlerinde ATO Congresium'da gerçekleştireceğiz' ifadelerine yer verdi.

'Braind Conference' temasıyla yeni dönem

Bu yıl etkinliğin temasını 'Braind Conference' olarak belirlediklerini açıklayan Baran, 'Brand, Brain ve Artificial Intelligence kavramlarının birleşiminden oluşan bu tema, aslında içinde bulunduğumuz çağın ruhunu anlatıyor. Sloganımız ise çok net; 'Marka Yapan Zekalar, Yapay Zeka ile Buluşuyor.' Yapay zeka, sadece bir teknoloji değil, bir kalkınma modeli, bir rekabet gücü ve bir gelecek inşa aracıdır. Dünyanın en değerli markalarına baktığımızda bunu çok net görüyoruz' diye konuştu.

'Ankara, yeni nesil girişimlerin doğduğu, yüksek katma değerli üretimin yapıldığı bir merkez haline gelebilir'

Yapay zekanın marka, şehir ve ülke vizyonunun merkezine yerleştiği zaman gündelik hayatın kolaylaştığını ve hayatın hızlandığını dile getiren Baran, bu çerçevede Ankara'nın dünyanın önde gelen teknoloji ve girişimcilik merkezlerinden biri haline gelmesi için yapay zekâ kritik bir kaldıraç olduğunu öne sürdü. Ankara'nın sahip olduğu potansiyele dikkat çeken Baran, 'Ankara'nın dünyanın önde gelen teknoloji ve girişimcilik merkezlerinden biri haline gelmesi için yapay zeka önemli bir kaldıraçtır. Çünkü yapay zeka veriyi değere dönüştürür, rekabet gücünü artırır ve tüm ekosistemi de hızlandırır. Aynı zamanda yapay zeka kültürel üretimi de dönüştürerek, endüstrileri büyütür, şehri entelektüel olarak da zenginleştirir. Güçlü üniversiteleri, teknokentleri ve kamu altyapısıyla Ankara, yapay zeka sayesinde yeni nesil girişimlerin doğduğu, yüksek katma değerli üretimin yapıldığı ve küresel markaların çıktığı bir merkez haline gelebilir' diye konuştu.

ATO olarak hedeflerinin Ankara'yı teknoloji, değer ve kültür üreten bir marka şehir haline getirmek olduğunu vurgulayan Baran, Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'nın da bu hedef doğrultusunda önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

'Siber güvenlik artık en az fiziki sınırlar kadar önemli hale gelmiş durumda'

Baran, yapay zekanın sunduğu fırsatların yanında önemli riskleri de beraberinde getirdiğine dikkat çekerek, siber güvenlik, veri güvenliği ve etik konularının bu sürecin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Dijital çağda güçlü olmanın yolunun yapay zeka teknolojilerini etkin kullanmaktan geçtiğini belirten Baran, 'Siber vatanın korunması, en az milli coğrafi sınırların korunması kadar önemli hale gelmiş durumda' dedi.

İş dünyasının bu dönüşüme uyum sağlaması gerektiğini vurgulayan Baran, şirketlerin risk azaltma stratejileri geliştirmesi, yerli çözümleri benimsemesi ve yeni yönetim modellerini hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Baran, yapay zekanın insan odaklı bir yaklaşımla geliştirilmesi gerektiğini belirterek, 'Yapay zeka adil olmalı, şeffaf olmalı, insan onuruna hizmet etmeli. İnsanlığı ve insanca yaşamı güçlendirmelidir' diye konuştu.

Baran ayrıca, yapay zeka teknolojilerinin yüksek enerji ve su tüketimi gibi çevresel etkilerine de değinerek, sürdürülebilirlik perspektifinin göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

'Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısı, yapay zekayı geliştiren bir ülke olma yolunda attığı en güçlü adımlardan biridir'

Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısına da değinen Baran, bu alandaki gelişmelerin yapay zeka ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Savunma alanındaki birçok teknolojinin yapay zeka ile güçlendiğini ifade eden Baran, 'Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısı, yapay zekayı sadece kullanan değil, geliştiren bir ülke olma yolunda attığı en güçlü adımlardan biridir' şeklinde konuştu.

Savunma sanayisinde geliştirilen teknolojilerin sivil alanlara da hızla adapte edilebildiğini vurgulayan Baran, bunun Türkiye'nin genel teknoloji kapasitesini artırdığını söyledi.

'Marka ve teknoloji ayrılmaz hale geldi'

Marka ile yapay zeka yani teknoloji arasındaki ilişkinin köklü şekilde değiştiğine dikkat çeken Baran, 'Teknoloji markayı büyütür, hızlandırır ve güçlendirir. Marka ise teknolojiye ruh verir, anlam katar ve onu insanla buluşturur. Marka ve değer oluşturma anlamında mottomuzda işaret ettiğimiz 'Yapan zeka ile yapay zekanın buluşması' adalet, vicdan, etik, fırsat eşitliği gibi kavramlarla örtüşen insanlık temelinde olmalıdır. Konu çok boyutlu. Bu gelişmelerden kaçamayız, görmezden gelemeyiz. Değişimin ve gelişimin içinde yer almalı, yapay zekâyı en hızlı adapte eden ve ekonomik değere dönüştüren bir marka, bir şehir ve bir ülke olmalıyız' ifadelerini kullandı.

Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları kapsamında 8 ayrı salonda 120'yi aşkın yerli ve yabancı konuşmacının yer alacağını belirten Baran, etkinlikte paneller, eğitim programları ve uygulamalı deneyim alanlarının bulunacağını söyledi.

Gençlere yönelik özel eğitim programları düzenleneceğini ifade eden Baran, katılımcıların yapay zeka araçlarını kullanarak iş geliştirme konusunda uygulamalı eğitim alabileceklerini ve sertifika programlarına katılabileceklerini kaydetti.

Etkinlik kapsamında ayrıca, Ankara Ticaret Odası'nın 2026 takviminde yer verdiği, Ankara'nın kültürel değerlerini yansıtan 'Doku Ankara' dijital sergisi gibi özel deneyim alanlarının da yer alacağını belirten Baran, katılımcıların hem teknoloji, hem de kültürle iç içe bir deneyim yaşayacağını söyledi.

Baran, konuşmasının sonunda tüm basın mensuplarını, iş dünyasını, gençleri ve vatandaşları 24-25 Nisan tarihlerinde ATO Congresium'da 'Braind Conference' temasıyla gerçekleştirilecek 'Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'na davet etti.