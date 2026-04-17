Elazığ'da düğün sezonunun açılmasıyla birlikte kuyumculuk sektöründe dikkat çeken yeni ürünler vitrine çıktı. Kentte ilk defa 925 ayar gümüş ve altın kaplama Trabzon hasır setleri satışa sunuldu.

Trabzon hasır setlerinin fiyatlarının artmasıyla birlikte gümüşçüler, düğün sezonlarının açılmaya başlamasıyla vatandaşlara alternatif ürünler sunmaya başladı. Bu kapsamda kentte ilk defa 925 ayar gümüş ve altın kaplama Trabzon hasır setleri satışa sunuldu. Tamamen el emeğiyle hazırlanan hasır takılar; takı seti, gerdanlık, bilezik, küpe ve yüzük seçenekleriyle müşterilerin beğenisine sunuluyor. Kadınlar tarafından makine kullanılmadan örülerek üretilen bu özel ürünler, özellikle evlenecek çiftlerden yoğun ilgi görüyor. Trabzon hasırı altın kaplama gümüş setlerin fiyatı ise 49 bin liradan başlıyor.

Trabzon'da bir asrı aşkın geçmişe sahip olan ve kuyumculuk sektöründe makineye girmemiş nadir el sanatlarından biri olarak bilinen Trabzon hasırı, ayarına ve modeline göre farklı fiyat aralıklarında satışa sunuluyor.

Gümüşçü esnafı Cemal Şahin yaptığı açıklamada, 'Trabzon hasırı düğünlerde oldukça popüler bir ürün. Altınla işçiliği bire bir aynıdır. 925 ayar gümüşün üzerine altın kaplama uygulanıyor. Tamamen el işçiliğiyle hazırlanıyor. Önceden daha çok yüzük ve küpe satıyorduk ancak altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte düğünlerde gerdanlık ve setlere talep arttı. Trabzon hasırının fiyatı 49 bin lira civarında, bu da gramına göre değişiyor. Düğün sezonunun başlamasıyla vitrini yenileyip küçük ürünler yerine set ve gerdanlıklara ağırlık veriyoruz. Ürünlerin tamamı Trabzon'da ev hanımları tarafından üretiliyor' dedi.