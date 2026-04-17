Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın Havza'ya kadar olan 1. etap yapım işinin Resmî Gazete'de yayımlandığını açıkladı. Doğan, projenin bölgenin ulaşım ve üretim altyapısına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Başkan Doğan açıklamasında, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş'a teşekkür etti. Projenin, şehirlerin 'Kuzeyin Üretim Merkezi' olma hedefini destekleyeceğini vurgulayan Doğan, Mersin Limanı ile Samsun Limanı arasındaki bağlantının güçleneceğini, güney ve kuzey aksında organize sanayi bölgelerinin birbirine entegre edileceğini ifade etti.

Bu yatırımla birlikte Samsun'un üretim kapasitesinin artması ve bölgesel kalkınmanın hızlanması bekleniyor.

Çorum-Samsun hızlı tren hattının Havza'ya kadar olan ilk etabının hayata geçirilmesiyle bölgede yeni bir dönemin başlayacağını belirten Doğan, projenin şehirler için hayırlı olmasını diledi.