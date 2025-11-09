Hatay’ın Altınözü ilçesinde kuyuya düşüp mahsur kalan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Altınözü ilçesi Sofular Mahallesi’nde inek, kuyuya düşerek mahsur kaldı. Kuyuya düşüp mahsur kalan ineği, sahibi kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, kuyuya düşüp mahsur kalan ineği makara yardımıyla kurtardı. Ekipler tarafından kurtarılan büyükbaş inek, sahibine teslim edildi.