Aydın’da tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi amacıyla başlatılan proje çerçevesinde Kuyucak’ta 220 bin adet geçci domates fidesi dağıtıldı.

Aydın genelinde üreticilere tarımsal destek verilmeye devam ediyor. Bu çerçevede Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) proje çerçevesinde tohum ve fidan dağıtımları da aralıksız sürüyor. İl genelinde yürütülen proje çerçevesinde ise Kuyucak’ta üreticilere 220 bin adet geçci domates fidesi dağıtıldı.

Konu ilgili Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Bakanlığımız, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 220 bin adet geçici domates fidesini Kuyucak ilçemizde üreticilerimizle buluşturduk. 2025 yılı TAKE Projeleri kapsamında ’900 Rakım ve Üzeri Mahallelerde Geççi Domates Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi’ fide teslim töreni Vali Yardımcımız Mehmet Yüce, İlçe Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, İl Müdürümüz İbrahim Altıntaş, ilçe protokolü ve çok sayıda çiftçimizin katılımıyla Kuyucak ilçemiz Belenova Mahallesi’nde gerçekleştirildi. İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanarak Bakanlığımızca onaylanan bu projeler kapsamında 15 bin adet zeytin fidanı, 6 bin 450 kilo ayçiçek tohumu, 60 bin adet turşuluk biber fidesi, 12,5 kilo şevketi bostan tohumu, 10 bin 450 kilo sorgum sudan otu melezi tohumu ve 357 bin 143 adet geççi domates fidesi dağıtımı, yer almaktadır. Toplam bütçesi 9 milyon 285 bin TL olan projeler ile toplamda 10 ilçemizde, 14 bin 171 dekar araziyi, 808 üreticimize teslim edeceğimiz fide, fidan ve tohumlarla buluşturmuş olacağız" ifadeleri yer aldı.