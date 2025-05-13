Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın büyük önem verdiği tarım ve hayvancılık alanında son 6 yılda çiftçilere toplam 3 bin 992 ton tohum dağıtarak, tarımsal kalkınmaya önemli bir katkı sağladı. 2025 yılı itibarıyla dağıtılan 11,5 milyon TL’lik 200 ton nohut ve 38 ton mercimek tohumu da üreticilerden tam not aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda tarım sektörüne yaptığı yatırımlar ve verdiği desteklerle dikkat çekiyor. Büyükşehir belediyesi; tohum dağıtım programları sayesinde, Kayseri’deki çiftçilere önemli katkılar sunarak, tarımsal üretimi arttırmayı hedefledi. Bugüne kadar, 3 bin 992 ton tohum dağıtarak üreticilere büyük bir destek sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerden tam not aldı. 2025 yılı itibarıyla geride kalan süreçte Kadir Has Kongre Merkezi Otopark Alanı’nda gerçekleştirilen törende, 11,5 milyon TL maliyetle çiftçilere dağıtılan 200 ton nohut ve 38 ton mercimek tohumu, üreticilerin memnuniyeti ile karşılandı. Törene katılan üreticiler, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkürlerini ileterek, yapılan desteğin büyük önem taşıdığını vurguladı. Kocasinan ilçesi Kızık Mahallesi’nden Cemal Dündar, 40 yıldır çiftçilik yaptığını belirterek, tohum desteği verdiği için Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti. Dündar, "Allah razı olsun, ellerinden gelen tüm yardımları yapıyorlar, bizleri destekledikleri için teşekkür ederim" dedi. Feride Baş da Kocasinan ilçesi Eğim Mahallesi’nde çiftçilik yaptığını, bu desteklerin kendilerine çok faydası olduğunu söyleyerek, gençlere üretim tavsiyesinde bulundu. Emmiler Mahallesi’nde 40 yıllık çiftçi olduğunu söyleyen Ahmet Tosun isimli vatandaş ise; "İyi ki varlar, devletimizden Allah razı olsun. Biz bir bütünüz, biz Kayseri, biz Türkiye’yiz. Rabbim devletimize zeval vermesin" diye konuştu. Hacı Mustafa Çam isimli çiftçi de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.

Çiftçilere toplam 3 bin 992 ton tohum dağıtıldı

Büyükşehir belediyesi; 2022 yılı içinde 270 ton nohut tohumu, 2023 yılı içinde 300 ton nohut tohumu, 2024 yılı içinde 300 ton nohut tohumu, 2025 yılı içinde ise 200 ton nohut tohumu olmak üzere 1.070 ton nohut tohumu dağıttı. Öte yandan, 2020 yılı içinde 118 ton kaba yem tohumluğu, 125 ton ekmeklik buğday tohumluğu, 171 ton macar fiğ tohumluğu, 2021 yılı içinde 4 ton buğday tohumluğu, 2022 yılı içinde 1.000 ton buğday tohumu, 191 ton aspir tohumu, 830 ton kaba yem tohumu, 95 ton korunga tohumu, 2023 yılı içinde 100 ton aspir tohumu, 2024 yılı içinde 250 ton kışlık buğday tohumu ve 2025 yılı içinde 38 ton mercimek tohumu dağıtımı yapıldı. Son 6 yılda çiftçilere toplam 3 bin 992 ton tohum dağıtarak, tarımsal kalkınmaya önemli bir katkı sağlanırken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarım sektörünü desteklemek amacıyla bu tür projelerin devam edeceğini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç; "Üreticilerimizin yanında olmaya, üreticilerimizi sırtımızda taşımaya, onların daha iyi şartlarda üretim yapmalarını sağlamaya devam edeceğiz. Kayseri, güçlü tarım altyapısıyla Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biridir" dedi.