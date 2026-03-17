Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla belediye ekipleri tarafından camilerde kandil simidi ikramında bulunuldu.

Kuyucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından organize edilen çalışma kapsamında, ilçe genelindeki camilerde vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı. İbadetlerini yerine getirmek için camilere gelen vatandaşlar, yapılan ikramdan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca Kadir Gecesi dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu özel gecenin birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini vurguladı. Doğanca, 'Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde ekiplerimiz camilerimizde kandil simidi hayrını gerçekleştirdi. Bu mübarek gecenin ilçemize ve ülkemize huzur getirmesini temenni ederim. Kadir Geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı Ramazanlar dilerim' ifadelerini kullandı.