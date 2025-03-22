Balıkesir’in sosyal ve yaşayan bir kent olması için birçok başarılı çalışmayı hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın öncülüğünde Kuvayımilliye Gençlik Orkestrası kuruluyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın şehrin kültür-sanat hayatına katkıları sürüyor. Sosyal ve yaşayan bir kent oluşturmak amacıyla Kuvayımilliye Gençlik Orkestrası’nı hayata geçiren Başkan Akın, genç yeteneklere hayallerine giden yolda en büyük desteği veriyor. Bu kapsamda Kuvayımilliye meşalesinin yandığı Balıkesir’in yiğit evlatları, şehrin sesi olmaya hazırlanıyor. Balıkesir Kent Konseyi’nin tavsiye kararıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Orkestrası’nın oluşturacağı Kuvayımilliye Gençlik Orkestrası için başvurular başladı. Keman, viyola, viyolonsel ve kontrbas çalan 14-22 yaş arası gençler, 30 kişilik orkestrada yer alabilmek için 28 Mart 2025 Cuma gününe kadar başvuru yapabilecekler.

VİDEOLU BAŞVURU ALINACAK

Kuvayımilliye Gençlik Orkestrası’nda yer almak isteyen gençler, https://basvuru.balikesir.bel.tr/Orkestra linkinde yer alan formu doldurarak 28 Mart 2025 Cuma gününe kadar ön seçme için başvuru yapabilecekler. “Ön Seçme" ve “Seçme" olarak iki aşamadan oluşan başvurunun tamamlanabilmesi için gençler enstrümanlarıyla kısa bir video hazırlayacak. Temel teknik becerilerin değerlendirileceği bu video kaydının en az 3 en fazla 5 dakika olması gerekiyor. Kaydın temiz ve eksiksiz olarak duyulduğu video wetransfer.com adresine yüklenip bu link de başvuru formundaki ilgili yere yapıştırılıp başvuru tamamlanacak. Ön seçme sonuçları ise 2 Nisan 2025 Çarşamba günü https://www.balikesirkentkonseyi.org/ adresinden açıklanacak.

60 ADAY ARASINDAN 30 KİŞİ SEÇİLECEK

İkinci aşamada 60 aday arasından seçme yapılacak. 5 Nisan 2025 Cumartesi günü enstrümanıyla birlikte Balıkesir Kent Konseyi’ne davet edilen adaylar, seçmelerde yeteneklerini sergileyecek. 20 Keman, 4 viyola, 4 viyolonsel ve 2 kontrbas olmak üzere 30 kişilik kadro 7 Nisan 2025 Pazartesi günü Kent Konseyi internet sitesinin ana sayfasında ilan edilecek. Tüm başvuru süreciyle ilgili olarak Balıkesir Kent Konseyi sayfasından bilgi edinilebilecek.