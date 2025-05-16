Burhaniye Kuvai-Milliye Fen Lisesinde, ’2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Bilim Fuarı’ kapılarını açtı. Okulun Spor Salonunda açılan Bilim Fuarında 20 stantta 70 proje yer aldı.

Kuvai-Milliye Fen Lisesi öğrencileri tarafından açılın bilim fuarında, 20 stant ve 70 proje yer aldı. Öğrenciler, stantları gezen ziyaretçilere projelerini anlattı. Bir çok önemli projenin Tubitak 4006 Bilim fuarında yer aldığını ifade eden Okul Müdürü Okan Günal, "Stantlarımızda bilim, edebiyat, matematik, fen, sosyal, tarih ve din kültürü projelerine yer verdik. Öğrencilerimizin emeklerini çok büyük. Proje yürütücüsü öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz bir yıl boyunca emek verdi. Birçok projeye imza attı. Bu fuarda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.