Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında can salı içinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı alındı. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-115), Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 2 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kurtarılan göçmenlerin işlemlerinin ardından ilgili kurumlara teslim edildiği öğrenildi.