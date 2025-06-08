Balıkesir’in gözde tatil beldesi Erdek, Kurban Bayramı tatilinde tatilcilerin akınına uğradı. Yurt içinden ve yurt dışından gelen binlerce ziyaretçi, sahilleri ve doğal güzellikleriyle ünlü olan Erdek’te bayramın tadını çıkardı.

Bayramın ilk gününden itibaren sahil şeridinde yoğunluk yaşanırken, Erdek merkez ve çevresindeki plajlarda denize giren vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. İlçeye girişte ve sahil yollarında araç trafiği dikkat çekerken, sahil boyunca park edecek yer bulmakta zorlanan araçlar caddelerde uzun kuyruklar oluşturdu.

Erdek sahilinde güneşlenenler, yürüyüş yapanlar ve denize giren tatilciler bayramın sıcak havasını değerlendirdi. Özellikle Çuğra, Kurbağalıdere ve Kamplar bölgesinde yoğunluk gözlendi.

Bayram boyunca güvenlik önlemleri artırılırken, belediye ekipleri de temizlik ve çevre düzenlemesi konusunda kesintisiz çalıştı. Esnaf, oluşan kalabalıktan memnun olduklarını belirtirken, tatilciler ise hem doğa hem de deniz keyfi yaşamanın mutluluğunu dile getirdi.