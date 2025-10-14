Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan "Yüzyılın Konut Projesi-500 Bin Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında Kütahya’da 3 bin 592 konutun inşa edileceği bildirildi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, milletvekilleri Adil Biçer ve İsmail Çağlar Bayırcı ile birlikte TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur’u ziyaret ettiklerini açıkladı.

Ziyarette Kütahya merkez, ilçe ve beldelerde yapılacak konut projelerinin ele alındığını belirten Demir, "Bu dev hamle; hemşehrilerimize güvenli, modern ve yaşanabilir yuvalar kazandıracak, aynı zamanda şehrimizin ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Demir açıklamasında ayrıca, "Cumhurbaşkanımızın vizyonu, hükümetimizin desteği ve milletimizin duasıyla Kütahya’mız büyümeye, Türkiye Yüzyılı eserleriyle taçlanmaya devam edecek. Hayırlı olsun Kütahya" ifadelerini kullandı.