SAMSUN (İHA) – Samsun’un İlkadım ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Şehit Tuncay Karataş Bulvarı ile 974. Sokak’ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahrettin Gök idaresindeki 20 AN 871 plakalı otomobil ile Ahmet Koç yönetimindeki 55 ARP 294 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Fahrettin Gök ile aynı araçta yolcu konumunda bulunan Melahat Gök yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.