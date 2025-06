TFF 3. Lig takımlarından Kütahyaspor’un yeni yönetim kurulu seçimleri için düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Kütahyaspor’un başkanlığına yeniden seçilen Osman Altınkaya seçildi.

Belediye Kütahyaspor Futbol Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, meclis üyeleri, delege üyeleri ve taraftarlarımızın katılımıyla Kütahya Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda önceki dönem yönetim kurulu, gelir-gider tablosu ve denetleme kurulu raporu delegeler tarafından ibra edildi. İbraların ardından tek listeyle seçime giren Osman Altınkaya, delegelerin oy birliğiyle Belediye Kütahyaspor’un yeniden başkan olarak seçildi.

Bu arada, Kütahyaspor’un gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda önemli bir karar alındı. 2019 yılında ismi "Belediye Kütahyaspor" olarak değiştirilen kulüp, delegelerin oy birliğiyle aldığı kararla yeniden "Kütahyaspor" ismini aldı.

Yönetim Kurulu’nda Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Ertekin de yer aldı.

Toplantının kulüp için hayırlı sonuçlar doğurması temennisiyle sözlerine başlayan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, takımın şehirde kesinlikle yalnız olmadığına vurgu yaptı.

"Verdiğimiz sözlerin arkasındayız"

Sezon başında verilen sözleri tutmanın huzuru içinde olduğunu belirten Başkan Eyüp Kahveci, "Belediyemizin karşı karşıya olduğu tüm mali zorluklara rağmen, kulübümüze 24 milyon 500 bin TL tutarında doğrudan belediyemiz imkanlarıyla destek sağladık. Sezon başında taahhüt ettiğimiz 30 milyon TL’lik desteğin kalan 5 milyon 500 bin TL’sini de en kısa sürede kulübümüze aktararak, sezon sonunda devredilecek borç stokunun azalmasını sağlayacağız. Her ne kadar sezon sonunda Play-Off mücadelesinde 2. Lig hedefimize ulaşamamış olsak da, bizler bu şehirde her zaman umudun, inancın ve mücadelenin en büyük destekçisiyiz" ifadelerini kullandı.

"Valimiz, her zaman yanımızda oldu"

Kütahya Valisi Musa Işın tarafından da Belediye Kütahyaspor için her türlü desteğin verildiğine dikkat çeken Kahveci, "Sezon başında kulübümüzün uzun süredir çözülemeyen kiralık otobüs sorunu, Valimiz Musa Işın’ın değerli destekleriyle çözüme kavuştu. Biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren başlattığımız tüm süreçlerde, Valimiz her zaman yanımızda oldu; kulübümüze ciddi katkılar sundu. Otobüs temini başta olmak üzere birçok konuda gösterdiği sahiplenici tutumla, Belediye Kütahyaspor’un her zaman destekçisi olduğunu ortaya koydu. Ayrıca düzenlenen yemek organizasyonunda iş insanlarına da çağrıda bulunarak, kulübümüz adına anlamlı bir dayanışma ortamının oluşmasına vesile oldu" şeklinde konuştu.

"Ulaşamayacağımız hiçbir hedef yok"

Kütahyaspor Store mağazamızın da takımımızın sürdürülebilirliğine katkı sunduğunun altını çizen Kahveci, "Kulübümüzün yalnızca A Takımı değil, geleceği de bizim için büyük önem taşıyor. Bu anlayışla, U14 ve U17 takımlarımıza hem maddi hem manevi destek sağladık. Başarılarıyla hepimizin göğsünü kabartan bu gençler, her zaman önceliğimiz olmuştur" dedi.

Başkan Eyüp Kahveci, "Hep birlikte hareket ettiğimizde aşamayacağımız hiçbir engel, ulaşamayacağımız hiçbir hedef yok. Çıkılacak yeni yolda Kütahyaspor’umuza, Kulüp Başkanımız Osman Altınkaya ve yönetim kurulumuza başarılar diliyorum" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Kütahyaspor Başkanı Osman Altınkaya ise, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın hayırlı olmasını temenni ederek başladığı konuşmasında kulübü hak ettiği yerlere taşımak için büyük bir özveri, azim ve kararlılıkla çalışacağını belirtti.