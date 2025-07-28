Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, geçmiş dönem belediye başkanlarından Süleyman Canan’ı hastanede ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Canan’a geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Kahveci, sağlık durumu hakkında da bilgi aldı. Süleyman Canan’ın Kütahya’ya uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunduğunu vurgulayan Başkan Kahveci, "Dualarımız kıymetli büyüğümüzle. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Canan, 1994-2004 yılları arasında 2 dönem Kütahya Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

Kaynak: İHA