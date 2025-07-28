Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde 4 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangında binada mahsur kalan bir kişi, ikinci kat balkonundan inmek isterken düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Namık Kemal Caddesi Aksoy Cami Sokak’ta 15 Temmuz Şehitleri Apartmanı’nın zemin katındaki dairenin mutfak kısmında henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Yangına Yalova ve Çiftlikköy itfaiye ekipleri müdahale etti.

Merdiven boşluğunu dumanların sarması nedeniyle ikinci kat balkonundan inmeye çalışan bir vatandaş, yüksekten düşerek yaralandı. Yaralı 112 ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Üst katlarda mahsur kalan diğer vatandaşlar ise itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçla indirildi. Dumandan etkilenen vatandaşlara burada müdahale edildi.

Yangını kontrol altına alan ekipler daha sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.