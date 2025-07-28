Kütahya’da geleneksel hale gelen Antika Pazarı, 30’uncu kez kapılarını açtı. Bugüne kadar yaklaşık 250 bin kişinin ziyaret ettiği pazar, Ege Bölgesi’nin en büyük antika pazarı olma özelliğini taşıyor.

Kütahya Antikacılar Derneği Başkanı Adem Akgün, Gaybiefendi Mahallesi Cuma Pazarı alanında kurulan pazarda bu yıl da yoğun ilgiyle karşılaştıklarını belirtti. Pazarda 300’e yakın esnafın stant açtığını ifade eden Akgün, "Kütahya Antika Pazarımız 30. defa açıldı. Bugüne kadar yaklaşık 250 bin civarında misafir konuk ettik. Gayet güzel geçti, yoğun katılım oldu. Yine yoğun rağbet var. Ege Bölgesi’nin en büyük pazarı şu anda Kütahya’da kuruluyor" dedi.

Başkan Akgün, 300’e yakın esnafın her ay stant açtığını ifade etti.

Akgün, Antika Pazarı’nın her ayın son pazar günü açıldığını sözlerine ekledi.