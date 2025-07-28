Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için yürüttüğü çalışmalar kapsamında aranan şahıslara yönelik önemli bir operasyona imza attı.

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İl genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 26 kişi yakalandı. Yakalananlardan 22’sinin 0-5 yıl arası, 4’ünün ise 5-10 yıl arası hapis cezası ile arandığı bildirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 18’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, benzer çalışmaların aralıksız süreceğini vurguladı.

Kaynak: İHA