Kütahya İl Müftü Yardımcısı Bahtiyar Kargıoğlu, İnköy 4-6 Yaş Kur’an Kursu tarafından İnköy Camii’nde düzenlenen Bed-i Besmele programına katıldı.

Minik öğrencilerin Kur’an öğrenme yolculuklarına başladığını simgeleyen program, cami görevlileri, Kur’an kursu öğreticileri, öğrenci ve velilerin katkılarıyla hazırlandı. Etkinlikte öğrencilerin coşkusu ve velilerin heyecanı dikkat çekti.

Kütahya İl Müftü Yardımcısı Kargıoğlu, programın düzenlenmesinde emeği geçen İnköy Kur’an Kursu öğreticilerine, cami görevlilerine, öğrenci ve velilere teşekkür ederek, bu anlamlı etkinliğin hayırlara vesile olmasını temenni etti.