Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, dün Gediz ilçesine bağlı Yenikent beldesinde, ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangının, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındığını bildirdi.

Müdür Erdal Dingil, yangında yaklaşık 60 hektar ormanlık alan ve 50 hektar ziraat alanı zarar gördüğünü ifade etti. Dingil, yangına; 4 helikopter, 37 arazöz, 11 su ikmal aracı, 32 hizmet aracı, 2 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 5 greyder, 5 treyler, 9 itfaiye aracı, 2 yakıt tankeri, 3 ambulans ve toplam 385 personel ile müdahale edildiği dile getirdi.

Orman Bölge Müdürü Dingil, özellikle hasat döneminde çıkan yangın risklerine karşı vatandaşları uyararak, "Biçerdöver ve balya makinelerinin yanında mutlaka su tankeri bulundurulmalı. Ayrıca yangın riski yüksek saatlerde hasat yapılmamasına özen gösterilmelidir" ifadelerini kullandı.