Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki Karacaören Göleti’ne, ilk kez 10 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ’Su Kaynaklarını Balıklandırılması Projesi’ çerçevesinde Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz’ın katılımıyla düzenlenen programda Düziçi ilçesindeki Karacaören Göleti’ne 10 bin pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı. Çevre bilincini artırmak ve su kaynaklarındaki canlılığı desteklemek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte Vali Yılmaz’ın yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Kolabaş, kamu kurum ilçe müdürleri, il genel meclisi üyeleri ve siyasi parti temsilcileri de yer aldı.

"Balıklarımızın çoğalacağı gölete balıklarımız bırakıp vira bismillah dedik" diyen Vali Erdinç Yılmaz, "Düziçi ilçemizin Yarbaşı beldesinin Karacaören Göleti’ne, bugün 10 bin pullu sazan balığı yavrusu bıraktık. Bereketli olsun, bol olsun. Her balık 5 milyon yumurta bırakıyor, burada balıklarımız çoğalacak. 3 yıl avlanmak yasak, ondan sonra bol bol balık avlayabilirler" dedi.