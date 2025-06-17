AK Parti Kütahya Merkez İl Genel Meclisi Üyesi Muhterem Kılıç, Kütahya merkeze bağlı Yumaklı köyü ile Kozluca köyü arasındaki 8 kilometrelik yolun zemininin bozulduğunu ve ağır tonajlı tomruk taşıyan kamyonların bu yolu kullandığını belirtti.

Yolun mevcut durumu nedeniyle bölgedeki ulaşımın zorlaştığını ifade eden Kılıç, konuya ilişkin İl Genel Meclisi üyeleriyle birlikte yerinde incelemelerde bulunduklarını açıkladı. Yapılan çalışmalar neticesinde yolun iyileştirilmesi için gerekli adımların atılacağı bildirildi.

İncelemelere AK Parti İl Genel Meclisi Üyeleri Muhterem Kılıç, Cafer Bayrak, Davut Karakurt ve Kamil Bakırsözer ile Yumaklı Köyü Muhtarı Kazım Bener de katıldı.