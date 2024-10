Kütahya’da yapımı tamamlanan bir parka, Diyarbakır’da vahşice öldürülen 8 yaşındaki Narin’in ismi verildi.

Kütahya Belediyesi tarafından Bekir Avlupınar Caddesi Yayalaştırma Uygulaması’nın devamı niteliğinde hayata geçirilen Narin Parkı’nın açılışı Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Narin Parkı’nın açılışının yalnızca bir açılış olmadığını ve özel bir anlam ifade ettiğini belirten Belediye Başkanı Kahveci, “Narin Parkı’mız, masum evladımızın hatırasını yaşatmak, adalet ve eşitlik için verdiğimiz mücadeleyi her zaman hatırlamak için burada olacak. Burada attığımız her adımda Narin kızımızı hatırlayacağız, bu vesileyle kaybettiğimiz canımızın anısını sonsuza dek yaşatacağız. Narin yavrumuz, adını verdiğimiz bu parkta her zaman bizimle olacak” dedi.

“Durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz”

Şehrin her köşesine daha fazla değer katmak, insanları bir araya getiren, huzur veren alanlar oluşturmak için durmaksızın çalışmaya devam edileceğinin altını çizen Başkan Kahveci, “Ben inanıyorum ki, Kütahya’mız her geçen gün daha güzel, daha huzurlu ve daha adil bir şehir olacak” ifadelerini kullandı.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, projeye ilişkin ihale bedelleri ve teknik bilgileri paylaşarak, Narin Parkı’nın şehre hayırlı olmasını temenni ettiğini belirtti ve projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Narin Parkı, konuşmaların ardından dua okunması ve kurdele kesimi ile hizmete sunuldu.