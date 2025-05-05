Yozgat’ta cep telefonu ile çekilmiş olan sarkan köpek görüntüsünün ardındaki asıl neden ortaya çıktı.

Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı İsaklı köyü mevkiinde bir kamyonetin arkasında boynundan iple bağlanmış halde sarkan köpek görüntüsü oldukça tepki çekti. Olayın ardından harekete geçen Yozgat Emniyet Müdürlüğü ve Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olayın ardından inceleme başlattı. Köpeğin kamyonet kasasından atlamak isterken ipe dolanarak sarktığı anlaşıldı. Araç sürücüsü hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan kontroller sonucunda köpeğin hayatta olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.