Antalya’nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu kadın, otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde D-400 Karayolu Okurcular Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan Servet Ç. idaresindeki Hyundai marka 07HDR 97 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan Rus uyruklu Nadezha Gehl (65) isimli kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin tüm çabasına rağmen yabancı uyruklu kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.