Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Çokköy’de bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Çokköy’de Kasım Çevik’e ait bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm evi sarması üzerine çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine TKİ Garp Linyitleri İşletmesi ile Domaniç ve Çukurca Belediyelerine ait itfaiye ekipleri, Domaniç Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz yönlendirildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin çevredeki yapılara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Köy halkının da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.