AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, beraberindeki heyetle birlikte Yenikent Belediye Başkanı Cumali Öztürk’ü ziyaret etti. Ziyarete, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, Seyitömer Belediye Başkanı Mahmut Yol ve Demirci Belediye Başkanı Cahit Onar da katıldı.

Heyet, belediyenin yürüttüğü hizmetleri yerinde inceleyerek, planlanan projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Milletvekili Adil Biçer, Yenikent Belediye Başkanı Cumali Öztürk’e çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, hayırlı hizmetlerinin devamını diledi.