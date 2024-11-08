Kütahya’da "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" çerçevesinde il merkezindeki Okul Müdürlerine yönelik eğitimlerin başladığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kılıçarslan Anadolu Lisesi ve Devlet Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" eğitimi etkinliğine katıldı. Okul Müdürlerine yönelik olarak planlanan eğitimde, Türkiye’nin eğitim sistemine entegre edilecek olan yeni modeller ve stratejiler üzerinde duruldu. Okul Müdürleri, eğitimde kalitenin artırılması ve öğrencilerin bireysel yeteneklerinin geliştirilmesi için uygulanacak yöntemler hakkında bilgilendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Okul Müdürlerine gösterdikleri ilgi ve özveri için teşekkür etti. Müdür Başyiğit, bu tür etkinliklerin eğitim kalitesinin artırılmasına önemli katkılar sunduğunu belirterek, okul ve kurum müdürlerinin edindikleri bilgileri kendi okullarında başarıyla uygulamalarını dileyerek eğitimde emeği geçenlere teşekkür etti.