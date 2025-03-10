Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tarla faresi ile mücadele çerçevesinde yürütülen survey çalışmaları neticesinde 114 bin 726 dekar ekili alanın yüzde 20’sinin kontrol edildiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "2025 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı" çerçevesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Merkez Mahalle muhtarlıkları ile işbirliği çerçevesinde yürütülen survey çalışmaları neticesinde 114 bin 726 dekar ekili alanın yüzde 20’si kontrol edildi. Yapılan arazi kontrollerinde zararlının zarar oranının ekonomik zarar eşiğinin altında olduğu tespit edildi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle fare popülasyonunda artış olabileceği ihtimaline karşı üreticilere gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca kimyasal mücadelede kullanılacak zehirli yemi İl ve İlçe Müdürlüklerinden temin edebilecekleri hatırlatıldı.