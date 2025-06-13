Milli Eğitim Bakanlığının "Köklerden Geleceğe" sloganıyla hayata geçirdiği Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde Kütahya ve Elazığ Güzel Sanatlar Liseleri arasında anlamlı bir işbirliği gerçekleştirildi.

Düzenlenen "Sesin ve Rengin Yolculuğu" başlıklı etkinlik, iki kadim kültür şehri olan Kütahya ve Elazığ’ın müzik ve görsel sanatlar alanındaki zenginliklerini bir araya getirdi. Programın ilk ayağında, Kütahya Valiliği önünde açılan resim sergisi sanatseverlerle buluşurken, akşam saatlerinde Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konser izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Konser programında, Kütahya Kültür Bakanlığı Mahalli Sanatçısı Mustafa Salün ve Elazığ Halk Sanatçısı Ömer Ahmet Turhan’ın sahne aldığı Kütahya ve Elazığ halk oyunları gösterileri ile başlayan etkinlikte, her iki ilin mahalli ezgilerinden oluşan türkü konseri gerçekleştirildi. Koro ve solo performanslarda "Kütahya’nın Pınarları", "A İstanbul", "Samsak Döveci" ve "Harput Peşrevi" gibi yöresel türküler seslendirildi. Solo performanslarda öğrencilerden Ela Nur Çolak, Kazım Göktuğ Kutlu, Yağmur Yeşil ve Meltem Gügercin sahne aldı. Konserin şefliğini Kazım Göktuğ Kutlu üstlendi.

Program, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz’ın ev sahipliğinde, Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, il protokolü, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımlarıyla gerçekleşti.

Bu özel etkinliğin yalnızca bir sergi ve konserin ötesinde, Elazığ ve Kütahya’nın kültürel dokusunu sanat aracılığıyla harmanlayarak gelecek nesillere miras bırakma vizyonuyla hazırlandığına dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri," Ayrıca bu proje, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin kültür temelli eğitim anlayışının sahadaki yansımalarından biri olarak, gençlerin sanatla bağını güçlendirmeyi hedefledi. Bu proje sadece iki ilin ortak çalışması değil, aynı zamanda kültürümüzün derin köklerinden güç alan ve geleceği şekillendirecek bir sanat yolculuğudur. Projede emeği geçenlere teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.