Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu tarafından kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek amacıyla "Kitap Kapak Tasarım Sergisi" düzenlendi.

Ahmet Yakupoğlu Müzesi’nde açılışı gerçekleştirilen sergi, Grafik Tasarımı Programı öğrencileri tarafından Öğr. Gör. Mülkiye Özgür Kerkük danışmanlığında, "Hediyelik Ürün Tasarımı-1" dersi kapsamında hazırlandı. Açılış törenine Kütahya Güzel Sanatlar MYO Müdürü Doç. Dr. Gökhan Kuzucanlı, akademisyenler ve sanatseverler katıldı. Sergide öğrencilerin bilgisayar ortamında tasarladığı kitap kapakları, ahşap kutular üzerine çeşitli tekniklerle aktarılmış ve farklı malzemelerle yorumlanarak özgün eserler haline getirildi. Sergi, dijital çağın bilgi kirliliği ve dikkat dağınıklığıyla mücadele eden bireylerin kitap okuma alışkanlığına yönelmesi gerektiğine dikkat çekiyor.