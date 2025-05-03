Kütahya’da mobil alışveriş uygulaması üzerinden sattığı kitapların arasına uyuşturucu maddesi koyarak müşterilerine kargo aracılığı ile gönderdiği tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Mobil alışveriş uygulaması üzerinden kitap satışı yapan ve sattığı kitapların arasına uyuşturucu maddesi koyarak müşterilerine kargo aracılığı ile gönderdiği tespit edilen D.C. isimli şüpheli şahsın son olarak Balıkesir-Edremit ilçesine kitap gönderme bahanesi ile uyuşturucu madde ticareti yapmak amacıyla kitap sayfaları arasına sıkıştırttığı tespit edildi.

Satışa hazır vaziyette 8 parça halinde LSD maddesi ile yakalanan D.C., gözaltı işlemleri sonrası çıkarıldığı olduğu mahkemece tutuklandı.