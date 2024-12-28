Kütahya’da 6 sanatçının bir araya gelerek hazırladığı karma sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kütahya’da bir AVM’de sanatçılar Fatma Pat, Mehmet Yılmaz, Ayşe Kart, Erdoğan Başaran, Hikmet Yılmaz ve İsa Han’ın eserlerinin sergilendiği etkinlikte, bine yakın çalışma sanatseverlerle buluştu. Sergide yağlı boya tablolar, hat eserleri, takı tasarımları, seramik heykeller ve kolaj eserleri olmak üzere birçok farklı sanat dalından çalışmalar yer alıyor.

Sanatçılar, bu özel sergiyi ziyaret etmeleri için vatandaşları davet ederek, Kütahya’da sanata olan ilginin daha da artmasını dilediklerini ifade ettiler. Sergi, farklı sanat dallarını bir araya getirmesiyle dikkat çekiyor ve büyük ilgi görmeye devam ediyor.