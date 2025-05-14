Kütahya’da uyuşturucu madde bulunan kargo paketinin sahibi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmalarında kargo ile uyuşturucu madde gönderileceği tespit edildi. Yapılan planlı takipte, içinde uyuşturucu madde bulunan kargo paketi Narkotim ekiplerince ele geçirildi. Kargo paketi içinde 2 bin 772 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Kargonun S.T. (42) isimli şahsa ait olduğu tespit edilirken gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.