Kütahya’da bir kamu kurumuna ait yaklaşık 9 bin TL değerinde hurda demir malzeme çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Kütahya’da bir kamu kurumuna ait yaklaşık 9 bin TL değerinde hurda demir malzemenin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlı Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde incelenen güvenlik kamera görüntüleri ve yapılan saha çalışması neticesinde olayın iki farklı günde meydana geldiği belirlendi. Olaya karışan N.K., E.A.,D.K. ve İ.C.G isimli şüpheli şahıslar ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

D.K. ve İ.C.G isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.